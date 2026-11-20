El Sabah se situó como líder del torneo azerí gracias a la mejor diferencia de goles respecto al Neftci Baku, con el que está igualado a puntos. El cuadro que entrena el lituano Valdas Dambrauskas se reencontró con el triunfo en su liga después de tres partidos, en los que cosechó dos empates y una derrota.

Aprovechó la fragilidad del Sumqayit, instalado en la parte baja, al borde del descenso, que en el minuto 32 se quedó con un jugador menos por la expulsión del brasileño Lucas Black por doble amonestación. Hasta ese momento el choque iba con empate a un tanto. Xander Severina adelantó a los visitantes y a la media hora, el burkinés Cedric Badolo empató.

Sin embargo, en cuanto el cuadro local se quedó con diez el Sabah lo aprovechó para sentenciar el choque y golear. Al borde del descanso, el croata Ivan Lepinjica puso en ventaja a los visitantes. En la segunda parte, el polaco Tymoteusz Puchacz, Aleksey Isaev y Khayal Aliyev redondearon el triunfo del Sabah.

El miércoles, el Sabah, debutante en el torneo continental y que cuenta con una victoria y tres derrotas europeas, recibirá en su estadio al Barcelona, en la quinta jornada de la 'Champions'.