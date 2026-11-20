El delantero portugués, de 41 años, dio otro paso hacia la histórica cifra de los 1.000 tantos, de la que ya solo le separan catorce, con un gol al cuarto de hora. Su compatriota Samu Costa recuperó el balón en campo contrario y se lo entregó a Cristiano Ronaldo, que resolvió de primeras dentro del área para superar al guardameta marfileño Édouard Mendy.

Apenas cuatro minutos después, el exjugador del Real Madrid tuvo en sus botas la posibilidad llegar a los 987 tantos, pero estrelló un lanzamiento de penalti en el poste derecho de la portería de Mendy. Su error impidió al al Al Nassr ampliar su ventaja en el marcador y después lo pagaría caro.

El Al Ahli reaccionó antes del descanso y encontró el empate en el tiempo añadido de la primera parte, cuando el brasileño Galeno aprovechó una asistencia del inglés Ivan Toney para establecer el 1-1 y neutralizar el tanto con el que Cristiano adelantó a su equipo.

Ya en la segunda mitad, Toney completó la remontada del conjunto local al transformar un penalti en el minuto 71 y Roger Ibáñez aumentó la renta en el tramo final de un choque que dejó sin puntos al Al Nassr.

Al final, Cristiano se acercó a los 1.000 goles, pero su equipo ya está a dos puntos del líder, el Al Hilal, que cuenta con un partido menos y podría tomar distancia para colocarse a cuatro de diferencia del Al Nassr.