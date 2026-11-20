Al encuentro, que se celebrará en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo de Belo Horizonte llega tras haber eliminado en semifinales al Montevideo City Torque, al que le ganó la ida 3-0 y con el que perdió 2-0 la vuelta.

Antes de eso, dejó en el camino al Santos en cuartos de final y al Bragantino en octavos, mientras que ganó con 10 puntos el Grupo B del torneo continental a Cienciano, Juventud de las Piedras y Academia Puerto Cabello.

Sin embargo, el 'Galo' llega a la final de la Sudamericana en un momento difícil de la temporada en el que acumula siete partidos sin ganar en todos los torneos, de los cuales perdió cinco consecutivos y empató los últimos dos.

A esto se suma que el entrenador del equipo brasileño, el argentino Eduardo Domínguez, no contará con el centrocampista Alan Franco, suspendido tras haber sido expulsado en el partido de vuelta de las semifinales.

También están en duda para este juego, por lesiones que traían en las últimas semanas, la participación del atacante ecuatoriano Alan Minda, del delantero uruguayo Thiago Borbas, del volante Reinier, del centrocampista Maycon y del central Vitor Hugo, aunque todos fueron convocados por Domínguez.

A pesar del contexto difícil, el Atlético Mineiro sueña con levantar este título que perdió el año pasado tras igualar 0-0 con Lanús en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y perder 5-4 en la serie de penaltis.

Boca Juniors, por su parte, llega al partido en el mejor momento de su temporada y en una racha positiva de seis victorias consecutivas y coronarse campeón de la tabla anual de 2026 de la liga argentina.

El último partido que el 'Xeneize' perdió fue justamente el partido de ida de las semifinales en casa ante el Vasco da Gama, que ganó 0-1 en La Bombonera. Sin embargo, el equipo porteño remontó con un contundente 1-3 en Brasil.

Para llegar a esta fase del torneo, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a São Paulo en cuartos, al Recoleta en octavos y al O’Higgins en los 'playoffs'.

El conjunto argentino llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro y por delante del Barcelona de Guayaquil.

Boca Juniors contará para este partido con toda su nómina, que incluye al portero colombiano Álvaro Montero, de actuaciones sobresalientes; el lateral uruguayo Leandro Lozano; el centrocampista Leandro Paredes, corazón del equipo, y los atacantes Sebastián Villa, Alan Velasco y Gonzalo Merentiel, que viven un buen momento.

También será clave para el equipo de La Ribera el apoyo de la multitud que viajó a Barranquilla a impulsar al equipo que busca su tercer título de la Copa Sudamericana.

El primero lo consiguió en 2004 cuando se impuso en la final al Bolívar, mientras que el segundo lo alzó un año después al vencer a los Pumas de la UNAM cuando los series definitivas se disputaban con partidos de ida y vuelta.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas. Entrenador: Eduardo Domínguez (ARG).

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte, quien estará acompañado de sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas y del paraguayo Juan Benítez. El encargado del VAR es el uruguayo Antonio García.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad colombiana de Barranquilla, con un aforo para 65.000 personas.

Hora: 17.30 (22.30 GMT, 23.30 hora peninsular española).