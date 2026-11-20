El zaguero danés disputó media hora en el último partido del equipo azulgrana, el pasado 8 de noviembre frente al Atlético de Madrid, en la que fue su reaparición después de siete encuentros de baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

Así pues, este es el segundo contratiempo físico de la temporada para Christensen, que empezó el curso a buen nivel y participó en siete de los ocho primeros partidos, pero ha vuelto a verse frenado por las lesiones, como ya le sucedió en años anteriores.

A la espera de conocer la evolución del jugador danés, el Barça contará para el partido de este domingo con las bajas confirmadas de los lesionados Xavi Espart, Rodrigo 'Rodri' Hernández y Roony Bardghji, y está pendiente de la progresión de los tocados Jules Kounde, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong, que ya se ejercitan con el grupo.