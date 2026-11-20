Los graves problemas defensivos de los que ha sufrido durante toda la temporada y que lo llevaron a recibir 59 tantos en 34 partidos, han opacado la virtud de haber acabado como el equipo más goleador en la fase regular, un registro que además lo relegó al segundo puesto de la Conferencia Este.

El Columbus Crew, séptimo clasificado y donde milita el venezolano Josef Martínez o el español Brais Méndez, será su rival en una primera ronda que se disputa al mejor de tres partidos. El que gane dos encuentros -en el tiempo reglamentario o en penaltis- avanza a la siguiente eliminatoria, ya a partido único.

Pese a su posición en la tabla, el equipo de Ohio llega a la postemporada con sensaciones totalmente opuestas a las del Inter Miami. Protagonizó una impresionante remontada tras ganar ocho de los últimos nueve encuentros de la fase regular y confiará en mantener esa inercia.

Una de esas victorias, precisamente, se produjo por 2-1 ante el Inter Miami en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus el pasado 27 de septiembre. Un mes antes, ambos conjuntos habían empatado 2-2 en el Nu Stadium de Miami.

El nuevo estadio del Inter Miami será el escenario del primer partido de la eliminatoria este sábado, en el que Messi y compañía esperan poner la primera piedra para un título que salvaría un año gris del club.

Eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf y de la Leagues Cup a las primeras de cambio, la única alegría del equipo de Florida en 2026 fue el triunfo en la Campeones Cup, un trofeo a partido único que lo enfrentó en septiembre al Cruz Azul mexicano, en su condición de vigente campeón de la MLS contra el monarca de la Liga MX.

Pero si revalida la MLS Cup, Inter Miami se convertirá además en el primer club desde Los Angeles Galaxy (2011-2012) en alzar el título dos campañas seguidas.

Uno de los rivales a batir para lograrlo será el Nashville, líder de la clasificación general y que batió con 77 puntos en la temporada regular el récord que poseía hasta entonces el Inter Miami.

Sin embargo, ese hito no garantiza nada en 'playoffs', más allá de otorgar el factor campo en todas las rondas. El Inter Miami lo sabe bien, puesto que el año que firmó la plusmarca (2024) cayó eliminado en el primer cruce.

El Nashville, un equipo sin grandes estrellas pero que juega como un bloque muy unido, se medirá con el Cincinnati en la primera ronda. El cuadro de Tennessee solo podría verse las caras con el Inter Miami en unas hipotéticas finales de conferencia, pero ya fue su verdugo en la Copa de Campeones de la Concacaf, y le endosó un contundente 4-1 en un partido de la MLS disputado en agosto.

El Este también albergará los cruces entre el New England Revolution, tercer clasificado, y el Philadelphia Union, sexto, así como entre el Chicago Fire, cuarto cabeza de serie y donde milita el polaco Robert Lewandowski, y el Charlotte, que terminó en quinta posición.

El ariete polaco recaló en su nuevo destino a finales de junio y fue el segundo máximo goleador de la plantilla, con diez tantos, en la temporada regular.

Por el otro lado del cuadro, el Vancouver Whitecaps tratará de mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en la final de la MLS ante el Inter Miami. El equipo canadiense, en el que milita el alemán Thomas Müller, acabó como líder indiscutible en el Oeste y se aseguró la localía hasta la final.

Los Whitecaps abrirán los 'playoffs' ante el Real Salt Lake, que se clasificó este jueves tras vencer en la tanda de penaltis del 'play-in' al Seattle Sounders. Solo la campaña histórica del Nashville logró eclipsar el gran curso de los canadienses, que cerraron la fase regular como el segundo conjunto más realizador (74 goles) y el segundo menos batido (34 encajados), y sacaron seis puntos de ventaja al FC Dallas, segundo en la tabla.

El cuadro texano, que aprovechó el bajón final de sus perseguidores para terminar segundo en el Oeste, se medirá en primera ronda al Portland Timbers, séptimo clasificado.

No obstante, el entrenador español Martí Cifuentes pareció dar con la tecla en los últimos partidos, y los de Oregón encadenaron cuatro victorias consecutivas para acceder a la postemporada.

El resto de emparejamientos medirán al Saint Louis, tercer clasificado y vigente campeón de la Copa de Estados Unidos, contra el Los Angeles FC del surcoreano Heung-min Son, y al San José Earthquakes, cuarto, contra el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, quinto en la tabla del Oeste.

La primera fase de los 'playoffs' se disputará entre este sábado y el 2 de diciembre. El resto de eliminatorias se jugarán a partido único en el campo del equipo mejor clasificado, y la final tendrá lugar el 18 de diciembre.