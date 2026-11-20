El defensa central ha sido el último de los internacionales en regresar a Vigo después de ser titular el pasado miércoles en la goleada de la Celeste ante República Dominicana (5-0).

Con un solo entrenamiento con el equipo, Giráldez podría reservar a Cáceres para el importante partido del próximo jueves contra el Bournemouth, por lo que Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso formarían en el centro del eje defensivo frente al Real Madrid.