"Bienvenido a la familia poeta, Pablo Bengoechea", señaló el Vallejo en sus redes sociales, donde destacó que el "reconocido estratega uruguayo asume un nuevo desafío al frente de nuestro equipo como director técnico".

Agregó que el entrenador "comienza un nuevo capítulo en su carrera, con el compromiso de liderar nuestro proyecto deportivo y trabajar por los objetivos de la institución".

Al respecto, el presidente del Vallejo, Richard Acuña, señaló que el contrato con 'El profesor' es por un año, aunque esperan "que sean muchos años más".

"Que el primer objetivo que se cumpla sea el ascenso y que volvamos a las lindas campañas a las que nos tuvo acostumbrado en años anteriores en la Liga 1", comentó.

Bengoechea es un entrenador muy conocido en Perú, donde dirigió en 2014 a la selección nacional, y también a los equipos Comerciantes FC y Alianza Lima, con el que ganó el título de 2017.

En esta ocasión reemplazará al peruano José Guillermo 'Chemo' del Solar, quien dirigió al equipo durante las dos últimas temporadas sin lograr el objetivo de retornar a la primera división.