Koundé, después de casi un mes de baja a causa de una distensión de ligamentos en el tobillo, ha vuelto a entrenarse por segundo día consecutivo con la máxima intensidad.

También lo han hecho de Jong, quien tuvo que regresar de la concentración con la selección neerlandesa por precaución, así como Pau Cubarsí, sustituido con España en el duelo frente a Inglaterra, a causa de una sobrecarga en el psoas ilíaco.

Así que la decisión sobre la presencia de todos ellos dependerá de Flick, pero también de los servicios médicos, en un final de 2026 con nueve partidos, los próximos este domingo ante el Villarreal (14:00h/13.00 GMT) y el siguiente el miércoles en Bakú frente al Sabah azerbayiano.

En esta ventana de partidos de selecciones, Flick también ha recuperado a un jugador clave: Dani Olmo. El de Terrassa se lesionó el 20 de octubre ante el PSG y se perdió el clásico.

El Barcelona volverá a entrenarse este sábado, en la víspera del encuentro ante el Villarreal, y Flick ofrecerá sus impresiones al respecto.