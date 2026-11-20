"Es un jugador que (por) su jerarquía, su experiencia y su definición, especialmente cuando estamos en fase ofensiva, nos puede dar muchas cosas. Está claro que hay cosas que le cuestan por el tema del físico, pero está en mi también darme cuenta de (en) qué momentos lo vamos a utilizar y en qué momentos no", dijo a los medios el preparador argentino en la víspera del debut ante el Columbus Crew.

"Lo he hablado con él y es el primero que está dispuesto a estar en el lado que le toque; los minutos que sea", añadió González, insistiendo en que tiene "mucha confianza" en el ariete.

Suárez, que cumplirá 40 años en enero, ha sido titular en la mayoría de partidos de la temporada y ha respondido con 17 goles en la fase regular, solo por detrás de Lionel Messi.

Sin embargo, es su papel en defensa lo que más preocupa, puesto que con él y Messi al mismo tiempo sobre el césped, el Inter Miami es incapaz de presionar la salida de balón del rival y sufre mucho atrás.

Este fue uno de los motivos por los que Suárez fue sacrificado hace un año por Javier Mascherano durante los 'playoffs'. El uruguayo perdió la titularidad tras una derrota en primera ronda ante el Nashville, y ni siquiera saltó al campo en la final de la MLS Cup 2025 que el Inter Miami ganó al Vancouver Whitecaps.

El Columbus Crew será el primer obstáculo del Inter Miami para revalidar el título. El equipo de Florida acabó en segunda posición en la Conferencia Este, por lo que mantendrá la ventaja de campo hasta unas hipotéticas finales de conferencia.