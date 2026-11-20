El conjunto dirigido por el hispanodanés Thomas Christiansen, según detalla la nota de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), visitará al combinado peruano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, y para este choque se prevé una convocatoria integrada mayoritariamente por futbolistas de la liga local.

El encuentro representará una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico del combinado panameño evalúe a jugadores del torneo de casa y amplíe las opciones de cara a los próximos compromisos internacionales.

Panamá afrontará el amistoso desde el puesto 45 de la clasificación mundial de la FIFA, mientras que Perú ocupa la casilla 52, de acuerdo con la última actualización del escalafón de la entidad rectora del fútbol mundial.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones en territorio peruano se remonta al 16 de enero de 2022, cuando se enfrentaron en un amistoso disputado en Lima que terminó con empate 1-1. Abdiel Ayarza marcó entonces el tanto panameño.

El compromiso en Cusco permitirá a Panamá cerrar un año marcado por su segunda participación en una Copa del Mundo y por el desafío de seguir ampliando su base de futbolistas de cara a la Final Four de Liga de Naciones de Concacaf, en marzo próximo, la Copa Oro 2027 y las próximas eliminatorias mundialistas.