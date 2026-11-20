El fichaje estrella de Nadal es punto destacado del orden del día, que incluye también la aprobación de las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto para el ejercicio actual 2026-2027, en el que el club espera superar los 1.200 millones de euros (unos 1.320 millones de dólares) en ingresos del anterior.

La directiva aprobó el pasado día 4 trasladar a la masa social la entrada de Nadal, socio de honor del club desde 2011 y ahora número 67.778, al que calificó como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo".

El club vinculó entonces los valores del extenista español, retirado hace dos años, con los del Real Madrid, por su talento, espíritu de superación, capacidad de sacrificio, competitividad, humildad, respeto a los rivales y compañeros y su compromiso.

Nadal agradeció ilusionado la oferta de sumarse a su equipo en la faceta directiva, con "ganas de aprender y aportar" en su nuevo papel como directivo blanco, convertido en historia del deporte, por su 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slam, dos medallas olímpicas, una individual en 22 años de carrera.

Lucen en ella, entre otros, 14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 de Australia y 2 de Wimbledon, el oro individual en Pekín 2008 y el de dobles con Marc López en Río 2016, donde fue el abanderado de España.

La Asamblea empezará horas antes de recibir al Celta en la vuelta a la Liga de fútbol tras el parón de selecciones, con un bagaje de ocho victorias seguidas en todas las competiciones, incluido el clásico del Camp Nou y pleno (4 de 4) en la 'Champions', y recién firmadas las renovaciones del turco Arda Güler y francés Aurélien Tchouameni hasta 2032. También con el femenino bien situado en Europa y la liga y el de baloncesto líder liguero.

Los compromisarios están citados en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid para refrendar también las cuentas del club.

Hace un año, sin tener aún en el horizonte las elecciones adelantadas a junio, en las que Florentino Pérez ganó a Enrique Riquelme con 21.741 votos frente a 11.814 (65 %/35 %), el club hizo una previsión de ingresos de 1.248 millones para la última temporada, que espera aumentar en esta.

No figura en el orden del día la convocatoria del referéndum que Florentino Pérez anunció entonces para modificar los estatutos y crear una filial, como aliado estratégico del club, con una participación del 5 %, para blindarlo de ataques externos.

La idea estaba en su programa para las elecciones con las que inició un nuevo mandato hasta 2030, que en sus primeros meses ha pedido la dimisión del presidente de Liga Javier Tebas, después de que este comparara los métodos de Real MadridTV con los del ministro de propaganda nazi, y ha exigido a la UEFA medidas disciplinarias contra el Barcelona, por los pagos de casi 8 millones al vicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.