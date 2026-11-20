Sin él sobre el campo, primero por su puesta a punto tras su fichaje procedente del Tottenham y después por una lesión muscular, el Atlético ganó por 2-0 al Málaga, empató 2-2 con el Villarreal, venció por 1-3 al Sevilla y encajó dos de los tres goles contra el Athletic en Bilbao -los cuatro al inicio de curso- y se impuso por 1-0 al Deportivo A Coruña, doblegó por 0-2 al Levante, igualó 1–1 con el Stuttgart y cayó por 0-2 con el Bayern Múnich y con 1-2 con el Barcelona, en sus cinco choques más recientes en los que no ha jugado por la citada dolencia.

Son diez goles en contra en ocho partidos más los primeros 60 minutos contra el Athletic en los que no ha actuado el central internacional argentino sobre el terreno de juego, con un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas de su equipo, que recibió un gol cada 76 minutos sin él sobre el campo por uno cada 120 cuando estaba sobre el césped con el Atlético.

En contraste, el Atlético ha encajado cinco dianas cuando él formó en la defensa de Diego Simeone: una en Bilbao, dos con el Liverpool (2-1), una ante el Real Madrid (2-1) y una ante el Alavés (1-2), cuando además marcó el gol de la victoria a última hora en Mendizorroza con un cabezazo.

También se impuso a la Real Sociedad por 0-3, a Osasuna por 4-0, al Mánchester United por 2-0 y al Espanyol, cuando se lesionó, por 0-1. El balance del equipo con el sobre el campo son seis triunfos y dos derrotas, incluido el 3-0 en Bilbao, en el que salió cuando su equipo ya perdía por 2-0.

Ahora, ‘Cuti’ Romero encadena cinco partidos de baja. Una distensión muscular sufrida el pasado 17 de octubre contra el Espanyol lo apartó inicialmente de dos encuentros (el empate a uno con el Stuttgart y el triunfo por 1-0 contra el Deportivo de A Coruña), pero, aunque entró en la convocatoria ya ante el Levante, no jugó ningún minuto en Valencia y volvió a ausentarse por lesión ante el Bayern Múnich y el Barcelona.

Este domingo, sin entrenar con el grupo desde que fue convocado contra el Levante, se perderá su sexto encuentro consecutivo en la visita del Atlético de Madrid al Getafe, mientras apura ya su recuperación.

El siguiente partido será el próximo miércoles contra el Viking en la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. La necesidad es evidente en los dos duelos, a cinco puntos del liderato de LaLiga del Barcelona y con tan solo cuatro de doce puntos en cuatro citas en la Champions.

Para este domingo, además, previsiblemente también será baja Marc Pubill, con un esguince leve de tobillo, con lo que Diego Simeone recompondrá su centro de la defensa con el retorno de Robin Le Normand, marcado en la derrota ante el Bayern Múnich por el error del 1-0 y sin minutos ante el Barcelona, y la continuidad de David Hancko, secundados por Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo en los laterales.

Al medio campo apuntan Koke Resurrección, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, con Giuliano Simeone y Alex Baena por los extremos y Julián Alvarez en la delantera para la visita al Getafe, que está invicto en su estadio en LaLiga EA Sports, con tres triunfos y otros tantos empates.