"Alemania es una selección en plena reconstrucción, al igual que nosotros. Queremos medirnos con rivales fuertes de ese nivel", declaró Van Bommel en un comunicado de la Federación belga tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

El técnico neerlandés señaló, además, que para él será "un enfrentamiento especial" porque pasó cuatro años y medio jugando en Alemania, donde militó como centrocampista en el Bayern de Múnich entre 2006 y 2011.

"Tendremos que estar muy bien preparados si queremos llegar a la fase final. Estoy convencido de que podemos volver a rendir al mismo nivel y espero que podamos seguir creciendo y ser aún mejores", agregó.

Los Diablos Rojos accedieron a los cuartos de final tras cerrar la fase de grupos con victorias a domicilio ante Turquía (1-2) y en casa frente a Italia (4-1).

Bélgica disputará el partido de ida en casa y el de vuelta en Alemania, en una eliminatoria prevista para marzo de 2027 cuyo vencedor accederá a la fase final de la competición.