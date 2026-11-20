"Hansi es el míster, el que decide quién juega, y siempre he tenido la sensación de que me transmitía mucha confianza. Y creo que esa confianza que tiene en mí yo he sabido aprovecharla", explicó desde la Sala Comercial del Spotify Camp Nou, donde atendió a la prensa tras su renovación.

En apenas nueve partidos con el primer equipo y con sólo 19 años, Espart ha convencido a Flick, quien no hace mucho le llegó a comparar con el exinternacional alemán Philipp Lahm.

"En su momento, me sorprendió un poco pero al final me lo he tomado simplemente como un elogio, porque yo no quiero compararme ni mucho menos con Philipp Lahm, que ha hecho una carrera increíble y es una leyenda. Yo solo estoy empezando", afirmó.

Y es que el lateral catalán aseguró tener aún "mucho margen de mejora", especialmente en el aspecto defensivo: "Soy un jugador al que le gusta ir mucho hacia adelante y, al final, esos duelos en los que hay defender en el área son situaciones difíciles donde muchas veces la experiencia también gana mucho peso. Esas son cosas que tengo que ir puliendo".

Flick también valoró su polivalencia, pues puede jugar en los dos perfiles como lateral o también en el centro del campo. Y aunque para Espart "lo importante siempre es jugar" y la posición le da un poco igual, confesó sentirse, "por la forma de jugar que tiene el equipo", mejor en la banda izquierda. "Ahí me siento bastante cómodo para poder ir hacia dentro", precisó.

Lesionado en la sindesmosis del tobillo derecho, una dolencia que según los médicos debería tenerlo unas siete semanas de baja, Espart debería estar de nuevo disponible dentro de un mes, pero él prefiere no ponerse plazos.

"Las dos primeras semanas fuero jodidas, pero ahora me encuentro mucho mejor y tengo mejores sensaciones. Pero no quiero precipitarme, porque sé que es una lesión de la que te tienes que recuperar bien, y quiero volver igual o mejor de lo que estaba", reflexionó.

"Cuando me lesioné estaba en un buen momento, y eso también me ha dado la confianza de saber que puedo rendir", indicó Espart, quien destacó el papel de su familia, presente en la sala, y especialmente el de sus progenitores, en su progresión como futbolista.

"Mis padres siempre han estado a mi lado apoyándome en todo. Y verlos aquí sintiéndose tan orgullosos de mí no tiene precio", comentó.

Ahora, el futbolista de La Masia confía en "hacer carrera en el Barça", que es el club de su vida: "Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos, siempre he soñado con este día. Era un objetivo, pero tampoco te lo puedes creer mucho. En casa tengo enmarcada la camiseta de mi debut y tocara supongo enmarcar esta también", dijo en referencia a la elástica con el dorsal 2030 que ha exhibido durante el acto de renovación.

Y en el aspecto colectivo no esconde cuál es su principal objetivo: "Tener una foto levantando la 'Champions', un título muy esperado tanto para los 'culers' como para nosotros".

Preguntado por las palabras de su compañero Rodri, que dijo que para ganar la Liga de Campeones el equipo tendrá que subir el nivel en los próximos meses, Espart se mostró optimista.

"La 'Champions' es un torneo muy competitivo y obviamente siempre podemos mejorar, pero creo que tenemos una mentalidad y un equipo que está muy enfocado, no solo en la Champions sino en el resto de competiciones. Intentaremos seguir mejorando, pero creo que con la actitud y las ganas que tenemos, iremos bien", sentenció.