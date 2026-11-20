El club donostiarra emitió un breve comunicado en el que informó de la lesión muscular de Herrera y aclaró que se produjo "en el encuentro del martes de la selección de Venezuela ante Rusia" y que "su evolución marcará su disponibilidad".
20 de noviembre de 2026 - 14:40
Yangel Herrera, baja en la Real Sociedad ante el Racing por lesión
San Sebastián (España), 20 nov (EFE).- El centrocampista venezolano de la Real Sociedad Yangel Herrera sufre unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda que le impedirán jugar contra el Racing de Santander el próximo domingo en la liga española.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
01
02
Se vienen tormentas eléctricas y granizos: estos son los ocho departamentos en alerta este viernesVer más
03