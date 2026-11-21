Mourinho apostó por rotar en los laterales y el centro del campo y por dejar a Vinícius, que venía de marcar ante Japón y Singapur con Brasil, en el banquillo en favor de Diomande. Antes de que pudiera poner verdaderamente a prueba su propuesta, llegó el gol del Celta.

Los de Claudio Giráldez habían salido mucho más valientes. Su dominio se tradujo en el minuto 6 en el tanto de Pablo Durán, empujando a placer un centro desde la izquierda de Swedberg, autor de dos goles en el Santiago Bernabéu la pasada temporada.

El Real Madrid se encontraba en territorio inexplorado, ya que en ningún encuentro como local este curso había ido por detrás en el marcador. El primer acercamiento a portería de los de Mourinho se produjo en el minuto 14, con un remate de cabeza de Bernardo tras un centro de Diomande que se marchó desviado.

El equipo blanco trató de recomponerse lo antes posible desde el control de la posesión. Los merengues tenían pocas ideas en la salida de balón, incapaces de superar la primera línea de presión del Celta excepto con destellos puntuales.

El Real Madrid, a pesar de su espesor generalizado, fue acumulando ocasiones más o menos claras. Mbappé hizo su primer intento en el minuto 25, con un disparo demasiado cruzado. Courtois, eso sí, realizó su intervención salvadora de rigor, achicando un mano a mano contra Swedberg tras una pérdida de Bernardo en tres cuartos de campo.

Entonces llegó la mejor ocasión para el equipo blanco. El colegiado decretó un penalti sobre Mbappé por un leve agarrón de Javi Rodríguez que impidió al francés llegar a un pase filtrado de Diomande. El parisino asumió la responsabilidad de lanzarlo y lo mandó muy por encima del larguero. Es la segunda pena máxima que falla esta temporada en LaLiga, tras la que marró ante el Betis.

A Mourinho se le acabó la paciencia con su once inicial a los diez minutos del segundo tiempo. Carreras, Trent y Bernardo fueron sustituidos por a Cucurella, Valverde y Vinícius. El brasileño se quedó con el extremo izquierdo, Diomande pasó a la derecha y Güler ocupó el lugar en el medio al lado de Camavinga.

El técnico portugués buscaba más ideas en la creación y mejores decisiones en el último cuarto del campo. El Celta había pasado muchos minutos sin inquietar a Courtois, pero un tímido disparo de Jutglà primero y otro de Pablo Durán después metieron el miedo en el cuerpo a la parroquia madridista.

Al remate de Durán respondió el guardameta belga con otra buena parada que insufló energía a sus compañeros para salir al ataque. A la vuelta, llegó el tanto del empate. Una progresión de Vinícius desde la izquierda terminó con el brasileño cediendo la pelota para Mbappé, quien se giró en la frontal, habilitó a Bellingham a su derecha y presenció en primera persona el gol del inglés.

Quemando las naves, Mourinho introdujo en el terreno de juego a Carlos Espí. Pasó cinco minutos sin que la pelota rondara el área, su hábitat natural, pero solo necesitó dos toques para hacer el 2-1. Uno, con la cabeza, el primer remate que intentó tras un centro de Vinícius que despejó el portero. Otro, con un pie, aprovechando el rechace de ese mismo cabezazo para culminar la remontada y asegurar la novena victoria consecutiva del Madrid.

2 - Real Madrid: Courtois; Trent (Valverde, min. 57), Huijsen, Konaté, Carreras (Cucurella, min. 57); Camavinga (Carlos Espí, min. 79), Bernardo Silva (Vinícius, min. 57); Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, min. 71); y Mbappé.

1 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Burcio (Febas, min. 67), Moriba, Javi Galán (Javi Rueda, min. 76); Hugo Álvarez (Jutglà, min. 46), Pablo Durán (Iago Aspas, min. 76) y Swedberg (Driouech, min. 67).

Goles: 0-1, min. 6: Pablo Durán. 1-1, min. 66: Bellingham. 2-1, min. 85: Carlos Espí.

Árbitro: Adrián Cordero Vega. Amonestó con tarjeta amarilla al local Carlos Espí (min. 94) y a los visitantes Yoel Lago (min. 74) y Javi Rodríguez (min. 82).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, se brindó un homenaje al futbolista fallecido Jesús de Miguel, en el que participaron su mujer, su hermana y su padre, junto a Florentino Pérez y los capitanes de ambos equipos, y se guardó un minuto de silencio.