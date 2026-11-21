El cuadro de Gennaro Gattuso está en racha. Cada jornada demuestra que se trata de un dominador solido y en esta ocasión, ante el Lecce, decimocuarto, volvió a dar un golpe de autoridad que le asegura la primera plaza al término del fin de semana.

La décima victoria en doce partidos del conjunto romano, invicto en lo que va de curso, tuvo mucho que ver con el acierto de Noslin, que firmó un doblete.

Abrió el marcador a los veinticinco minutos, de cabeza, al aprovechar un pase del danés Gustav Isaken y marcó el segundo, que sentenció el choque, en la segunda parte, en el 68, cuando recogió cerca del área pequeña un pase de tacón de su compatriota Kenneth Taylor y batió por segunda vez a Wladimiro Falcone.

Redondeó el triunfo local Davide Frattesi en el minuto 90, tras recibir un balón de Matteo Cancellieri

Llega a seis tantos y cuatro asistencias Noslin, su mejor marca anotadora, que deja al cuadro de Gattuso con cuatro puntos de ventaja sobre el Inter, que el domingo visita al Atalanta, y cinco respecto al Roma, tercero, que visita al Parma.