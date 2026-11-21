La entidad xeneize llegó al partido decisivo de la edición 25 de la Sudamericana procedente de la Copa Libertadores y como consecuencia de una repesca en la que convergieron clubes de uno y otro torneo al concluir en cada uno la fase de grupos.

En esa instancia de la Copa Libertadores, la formación azul y oro, por entonces dirigida por Claudio Úbeda, terminó en el tercer puesto de su zona con 7 puntos producto de 2 triunfos, 3 derrotas y un empate, desempeño que lo transfirió a la repesca por 8 cupos en los octavos de final de la Sudamericana.

Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, obtuvo su ingreso en la presente edición del torneo al superar en la liguilla al O'Higgins chileno.

En suma, dejó un balance de 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas en 8 partidos jugados entre repesca, octavos de final, cuartos de final y semifinales.

Con su sólido triunfo en la final, los pupilos del entrenador Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena amasaron una campaña de 6 triunfos y 19 puntos de 27 posibles para un aprovechamiento del 70,3 por ciento, así como 15 goles a favor y solo 5 en contra.

Esa fue la campaña del flamante campeón:

23.07 BOCA JUNIORS 1-0 O'Higgins (CHI)

30.07 O'Higgins (CHI) 1-0 BOCA JUNIORS

11.08 BOCA JUNIORS 3-1 Recoleta (ARG)

18.08 Recoleta (ARG) 0-4 BOCA JUNIORS

08.08 BOCA JUNIORS 1-0 Sao Paulo (BRA)

15.09 Sao Paulo (BRA) 1-1 BOCA JUNIORS

13.10 BOCA JUNIORS 0-1 Vasco da Gama (BRA)

20.10 Vasco da Gama (BRA) 1-3 BOCA JUNIORS

21.11 Atlético Mineiro (BRA) 0-2 BOCA JUNIORS.