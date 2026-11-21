El lateral de Leganés, uno de los grandes símbolos del madridismo durante más de una década, se reencontrará en el Coliseum con el equipo al que más veces se ha enfrentado a lo largo de su carrera. Su balance contra el Atlético es de catorce victorias, trece empates y siete derrotas, una historia que comenzó vestido de blanco y que ahora tendrá continuidad con la camiseta azulona.

A sus 34 años, Carvajal ha cambiado las aspiraciones de conquistar títulos por la pelea por la permanencia. También ha sustituido el Santiago Bernabéu por el Coliseum y los grandes escenarios europeos por una realidad más modesta. Sin embargo, este domingo volverá a encontrarse con Diego Simeone, uno de los entrenadores que más ha marcado su trayectoria como adversario.

La relación deportiva de Carvajal con el Atlético tiene algunos capítulos inolvidables. El primero, en Lisboa, en 2014. El lateral disputó los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones en la que el Real Madrid conquistó la Décima después de remontar el gol de Diego Godín con el histórico cabezazo de Sergio Ramos y sentenciar el encuentro en la prórroga (4-1).

Dos años después, en Milán, volvió a ser titular contra el mismo adversario en otra final europea. Esta vez, una lesión le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 52, pero sus compañeros terminaron conquistando la Undécima en la tanda de penaltis. Carvajal celebró desde fuera del campo otro de los grandes triunfos de su carrera ante el Atlético. Y en la ida de las semifinales de 2017 participó en el 3-0 que encarriló el pase a la semifinal. Eso sí, se lesionó durante el choque y fue sustituido por Nacho.

No fueron sus únicas alegrías contra el conjunto rojiblanco. En 2020 transformó el primer lanzamiento de la tanda de penaltis que decidió la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí) y, cuatro años después, protagonizó una de sus actuaciones más destacadas en un derbi.

En enero de 2024, durante la semifinal de la Supercopa disputada en Riad, también en Arabia Saudí, asistió a Ferland Mendy en el segundo tanto del Real Madrid, marcó el 3-3 que forzó la prórroga y participó en la jugada del cuarto gol. Su equipo venció 5-3 y Carvajal fue elegido mejor jugador del encuentro.

Los enfrentamientos de Carvajal frente al Atlético de Madrid también dejaron episodios de tensión. Después de empatar sin goles en el Bernabéu en septiembre de 2018, criticó el planteamiento del Atlético y aseguró que para el conjunto rojiblanco "un empate es oro". También reprochó a los jugadores de Simeone sus pérdidas de tiempo y su conformismo con el resultado.

La rivalidad, sin embargo, nunca impidió el reconocimiento personal entre el futbolista y el entrenador argentino. En octubre de 2024, cuando Carvajal sufrió una grave lesión de rodilla frente al Villarreal que puso en peligro la continuidad de su carrera, recibió numerosos mensajes de apoyo. Uno de ellos le agradó especialmente.

"Hubo un mensaje que me sorprendió gratamente, que fue del Cholo Simeone. Una persona que ama el fútbol y a quien admiro muchísimo, aparte de la rivalidad, obviamente. Creo que compartimos la visión de ver este deporte con mucha emoción y recuerdo ese mensaje como un momento especial", reconoció en una entrevista publicada por la revista Esquire en diciembre de 2024.

Dos años después, volverán a enfrentarse en circunstancias muy diferentes. Simeone continúa al frente del Atlético, mientras que Carvajal ha encontrado en el Getafe la oportunidad de recuperar la continuidad perdida durante sus dos últimas temporadas en el Real Madrid.

Carvajal llegó al Getafe después de un largo periodo marcado por las lesiones y la falta de minutos. En su presentación dejó claras sus intenciones: "Lo único que quiero es competir". Bordalás necesitó apenas tres entrenamientos para confiarle la titularidad ante el Rayo Vallecano, cuando acumulaba 149 días sin disputar un partido oficial.

Desde entonces ha participado en 350 de los 360 minutos posibles en Liga, una muestra de la importancia que ha adquirido en el equipo azulón. Incluso ha actuado como central, una posición que ya ocupó en el Real Madrid precisamente contra el Atlético, el día que alcanzó los 400 partidos oficiales con el conjunto blanco, en febrero de 2024.

Ahora afrontará otro derbi con objetivos diferentes. El Getafe necesita mantener su condición de invicto en el Coliseum, donde ha conseguido los doce puntos que acumula en el campeonato, mientras que Carvajal intentará prolongar una historia de enfrentamientos contra el Atlético que comenzó hace más de una década.

Ya no habrá una Liga de Campeones en juego, ni títulos que añadir a su palmarés. Tampoco defenderá los colores con los que construyó su leyenda. Pero al otro lado del campo seguirá Simeone, testigo de algunas de sus mayores alegrías y protagonista de aquel mensaje que consiguió emocionarle cuando el fútbol le mostró su cara más amarga.