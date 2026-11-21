El árbitro uruguayo Andrés Matonte fue elegido para dirigir el partido decisivo del torneo, que hoy entregará al campeón un cheque de 10 millones de dólares.

Con una temperatura de 32 grados centígrados en Barranquilla, pero una sensación térmica de 36 grados en el interior del renovado estadio, Matonte dio inicio a la final de la Copa Sudamericana con poco más de 63.000 hinchas en las gradas y una gigantesca mancha azul y oro que identifica a los colores de Boca Juniors.

Según informes preliminares de los organizadores, los seguidores de Boca Juniors compraron alrededor de 40.000 entradas que pueden equivaler al 70 % de la capacidad de las tribunas, incluso el 80 % si se tiene en cuenta que es mayoritario el número de forofos locales y visitantes de la entidad porteña.

Por contra, los hinchas del Atlético Mineiro suman unos 8.000, pese a que la Conmebol dio una asignación inicial de 12.00 entradas para cada finalista.