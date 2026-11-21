El reconocimiento al “Gol del Mes” de octubre en la Premier League fue para el paraguayo Diego Alexander Gómez Amarilla, por su sensacional anotación en la victoria del Brighton & Hove Albion sobre el Crystal Palace 5-0, el 18 de octubre, por la séptima fecha.

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La Premier League distingue cada mes de competición al gol más destacado, técnico o espectacular anotado en el torneo.

El mediocampista guaraní sacudió el Amex Stadium de Brighton con un remate de larga distancia (51,3 metros) tras ver adelantado al arquero Walter Benítez.

¡LOCURA GUARANÍ EN INGLATERRA! Diego Gómez lo vio adelantado a Walter Benítez, le pegó desde la mitad de cancha y marcó un golazo digno de PUSKAS para el Brighton ante Crystal Palace.



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Las Gaviotas presentaron un material audiovisual de Diego Gómez con su premio, que certifica su tremenda calidad demostrada en la Liga más competitiva del mundo.

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Tras militar en su etapa formativa en los clubes 24 de Junio de San Juan Bautista y 31 de Julio de San Ignacio, Diego Alexander llegó a las inferiores de Libertad, para luego saltar a la Primera y consolidarse como profesional en corto tiempo.

En 2023 fue transferido al Inter Miami, mientras que en 2025 dio el gran salto al Viejo Continente, de la mano del Brighton, con el que registra 71 partidos y 13 tantos.