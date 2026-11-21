El jugador internacional de Francia, que logró el segundo tanto del choque ante el Niza que puso en ventaja al conjunto de Luis Enrique, se dañó la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla.

La alarma saltó en el banquillo del París Saint Germain. Ferrán Torres ocupó el lugar de Doué, que se marchó del partido con una dolencia aparentemente seria a la espera de las pruebas a las que será sometido en las próximas horas.