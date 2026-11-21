El gol del equipo guayaquileño llegó en el minuto 55 por una desafortunada maniobra de Gregory Anangonó.

El triunfo resultó sumamente sufrido por la forma cómo se defendió el cuadro ganador de los ataques permanentes del equipo católico, que se mantuvo en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con los mismos 54 puntos de Liga de Quito y del Aucas, que cerrarán este domingo la séptima fecha.

El Barcelona se mantuvo en el último puesto, con 52 unidades, pero con un partido pendiente que lo cumplirá el próximo miércoles contra el Independiente del Valle, que alcanzó en forma anticipada el título de Ecuador en la fecha pasada del torneo.

El Técnico Universitario derrotó por 2-0 a Deportivo Cuenca en la disputa de la séptima fecha del hexagonal del descenso y accedió al tercer puesto, tras acumular 40 puntos, contra los 47 del equipo cuencano, en su afán por salvar la categoría para el próximo año en Ecuador.

Bagner Delgado y Luis Córdova convirtieron los goles para darle de tranquilidad al Técnico en una temporada llena de sobresaltos, mientras que los otros cuadros comprometidos con la pérdida de la categoría se enfrentarán este domingo: Manta-Delfín y Orense-Mushuc Runa.