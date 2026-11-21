El partido entre el segundo clasificado y el último tenía un claro favorito, pero el Dortmund no logró imponer en el campo el dominio que se hubiera esperado. La primera acción de peligro la protagonizó el Gladbach en el minuto 2, cuando Sander probó un remate desde el borde del área tras un rebote en un saque de esquina.

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Después el Dortmund estuvo cerca del gol, las dos veces por medio de Nmecha: primero con un remate desde la media luna y luego con un cabezazo tras una falta lanzada por Julian Ryerson. En ambos casos, el meta Batz tuvo que enviar el balón a córner.

Igualdad y ocasiones repartidas hasta el descanso

Pero el Gladbach también llegó y tuvo su mejor ocasión con un cabezazo de Hack, a centro de Scally, en el minuto 30. Antes el propio Scally había rematado de volea, ligeramente desviado, desde la frontal del área.

El Gladbach no jugó completamente replegado e intentó detener los avances del Dortmund cerca de la línea central, ante un rival que buscaba abrir espacios por las bandas. El partido llegó al descanso con empate a cero.

Presión alta y sentencia en el tramo final

El segundo tiempo empezó con una buena ocasión del Gladbach, en los pies de Hack a pase de Florian Neuhaus, pero luego el Dortmund se hizo más dominante, puso la pelota en la mitad contraria y empezó a presionar alto dificultando la salida rival.

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Las llegadas del Dortmund empezaron a hacerse más frecuentes, mientras que el Gladbach tenía que concentrarse en defenderse y solo se asomó al área contraria en contragolpes esporádicos. El gol del Dortmund estaba en el aire y, aunque se demoró, llegó en el minuto 80, con un remate desde fuera del área de Nmecha tras un rebote.

Ficha técnica del partido:

0 - Borussia Mönchengladbach: Batz; Sander, Diks, Chiarodia; Scally (Kuhn, minuto 85), Uno (Nguefack, minuto 46), Neuhaus, Castrop; Hacks (Herold, minuto 74), Mohya; Machino (Lidberg, minuto 75).

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Gadou (Anton, minuto 46), Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham (Veerman, minuto 60), Svensson; Karetsas (Sabitzar, minuto 72), Fabio Silva (Albert, minuto 72), Beier.

Gol: 0-1, minuto 80: Nmecha. Árbitro: Robert Hartmann. Amonestó a Gadou, Uno y Diks.

Incidencias: partido de la décima jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Borussia Park.