Con esta nueva conquista, que eleva a diez sus coronas en el Brasileirão, el conjunto carioca ahogó las esperanzas de un Palmeiras que lideró la tabla hasta septiembre y soñaba quedarse con el torneo local.

Antes del parón obligado por la Copa del Mundo, el conjunto de Abel Ferreira llegó a sacarle ocho puntos de ventaja al campeón.

Sin embargo, a la vuelta, ambos equipos comenzaron a pelear punto a punto, hasta que Flamengo se quedó con el liderato y no lo soltó.

A diferencia de la campaña de 2025, la más exitosa y lucrativa en la historia del club, con la conquista de Copa Libertadores, Liga brasileña, Supercopa y Campeonato Carioca, este 2026 presentó un guion mucho más terrenal y sufrido para su afición.

La obtención del Campeonato salva un año que estuvo marcado por tempranas y sorpresivas eliminaciones.

El 2026 para los rojinegros comenzó con el fichaje en enero de Lucas Paquetá, al que Flamengo importó del West Ham por 42 millones de euros (unos 46 millones de dólares) y que llegó a ilusionar a la hinchada con repetir el éxito de la temporada anterior.

Las expectativas se agotaron en febrero, cuando el club dejó escapar dos finales en menos de un mes, la Supercopa de Brasil frente a Corinthians y la Recopa Sudamericana frente a Lanús, además de llevarse solo cuatro de los nueve puntos que estaban en juego en los primeros partidos del torneo.

Esto acabó con la sorpresiva destitución en la madrugada del 3 de marzo del entonces entrenador Filipe Luís, que apenas un mes antes era enaltecido por haber superado los registros de Jorge Jesús al mando del 'Fla'.

Ese mismo día, el portugués Leonardo Jardim aterrizó en Río de Janeiro para, un día después, asumir el banquillo del Flamengo, con un contrato hasta diciembre de 2027.

Pese al sismo en la dirección técnica, el Flamengo encontró refugio en el torneo estatal, en el que venció a su rival directo, el Fluminense, por penales.

Sin embargo, el resto de los certámenes de eliminación directa estuvieron muy lejos de las expectativas de una plantilla confeccionada con presupuesto europeo.

El golpe más duro a nivel local llegaría en el mes de mayo con la derrota en la fase anterior a octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Vitória.

Luego, la defensa del título en la Libertadores también se esfumó de forma dolorosa. El gigante carioca no pudo replicar el abrumador dominio de la temporada anterior y cayó eliminado en semifinales frente a Estudiantes de La Plata.

Irónicamente, el conjunto argentino será quien se enfrente al Palmeiras en la gran final continental, programada para disputarse el próximo sábado en Montevideo.

Pese a los tropiezos en copas, Jardim logró sobrevivir en el cargo respaldado por la regularidad de su equipo en la Liga.

En sus 51 partidos al frente del 'Fla', el técnico luso registró 33 victorias, 14 empates y apenas cuatro derrotas, un balance que le permitió dar el zarpazo en la recta final.

En el césped, la remontada tuvo como pilar ofensivo a Pedro. El delantero, que llegó a ser convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos de la Canarinha de octubre, se erigió en el gran referente goleador del equipo y segundo en la tabla de artilleros del Brasileirão con 20 tantos.

Junto a él destacó la resurrección futbolística de Samuel Lino, tras un 2025 de adaptación discreta luego de llegar del Atlético de Madrid.

El extremo dio un salto determinante bajo el mando de Jardim, asumió mayor protagonismo en el once y convirtió 13 goles en la Liga brasileña, incluyendo el definitivo de este sábado, lo que acabó reconciliándolo con la hinchada carioca.

El campeonato significa también un oxígeno económico para un club que encarará 2027 con un déficit estimado de 90 millones de reales (unos 15 millones de dólares) debido al veto gubernamental a las casas de apuestas deportivas.

Flamengo fue una de las voces más activas del fútbol brasileño en contra de esta prohibición, que derivó en la suspensión de su contrato con la firma Betano, un acuerdo que le representaría más de 600 millones de reales (unos 103 millones de dólares) entre 2027 y 2028.