La victoria el miércoles en casa contra el Athletico Paranaense 2-1 y la derrota del Verdão en su visita al Cruzeiro 2-1 dejaron al Flamengo a apenas un punto de lograr su segunda liga consecutiva.

Lea más: Video: Ronaldo Martínez, goles y clasificación en Argentina

Con 79 unidades, seis más que el Palmeiras, el equipo rojinegro tiene a su favor el primer criterio de desempate en caso de igualdad: tiene 24 partidos ganados, por 21 del Verdão.

El club más popular de Brasil araña su novena estrella. De conquistarla, superaría al Santos (8) y quedaría apenas por detrás del Palmeiras (12) en el palmarés histórico del Brasileirão.

El Flamengo cuenta con dos ventajas adicionales: su gran adversario de los últimos años ya da por perdido el título y tiene la mente puesta en la final de la Copa Libertadores, que disputará ante Estudiantes de La Plata el 28 de noviembre en Montevideo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La expectativa es grande. Un duelo entre los dos equipos que dominaron el campeonato este año. El Flamengo tiene ventaja”, dijo el técnico del Fla, Leonardo Jardim.

“El título ya está decidido”

El Fla está obligado a asegurar el trofeo tras un año en el que rompió el mercado de fichajes sudamericano. Pagó 42 millones de euros al West Ham por el mediocampista Lucas Paquetá en enero.

Pero sus esfuerzos económicos para mantenerse como animador del balompié de Sudamérica, un rol que comparte con Palmeiras, no dieron los réditos esperados.

Los rojinegros apuntaban a revalidar el título de la Libertadores, pero fueron eliminados en semifinales por Estudiantes en el Maracaná.

“Quedar fuera de la Libertadores fue un duro golpe para nosotros. Tenemos plantilla para ganarlo todo y ahora quedó como una obligación ganar el Campeonato Brasileño”, dijo el lateral uruguayo Guillermo Varela.

Además de la disputa de la corona continental, el Palmeiras jugará ante Gremio la final de la Copa de Brasil el 6 de diciembre

Con dos trofeos realmente al alcance de la mano, el entrenador palmeirense, Abel Ferreira, no descartó preservar a algunos de sus titulares en el duelo del sábado en São Paulo.

“El título ya está decidido. Por eso, haremos lo que sea mejor para el Palmeiras”, respondió el portugués, al ser preguntado si saldrá con su once de gala ante los cariocas. “Quiero felicitar al Flamengo, creo que fue un equipo fuerte, eficaz y no tuvo tantos contratiempos como tuvimos nosotros”, agregó.

Lucha contra el descenso

Palmeiras, que lideró el torneo durante 19 fechas, tuvo a lo largo del año problemas de lesiones o niveles flojos de algunas de sus figuras.

Para el choque de este sábado, el central argentino Alexander Barboza será baja por sanción, aunque Ferreira recuperará a los internacionales paraguayos Gustavo Gómez y Mauricio Prado, ausentes el miércoles como consecuencia de la fecha FIFA.

El campeón defensor, por su parte, tendrá las sensibles bajas del central Léo Pereira y del volante chileno Erick Pulgar, ambos sancionados.

El otro foco de atención de la jornada estará en la lucha contra el descenso, con tres gigantes (Corinthians, Inter y Gremio) evitando caer a la Serie B.

El Corinthians del entrenador neerlandés Clarence Seedorf salió de la zona roja con una goleada por 4-0 contra Botafogo a mitad de semana y tiene dos puntos más que Inter y Gremio.

Pero el Timão, que jugará hasta el miércoles contra Atlético Mineiro, podría regresar a ese lugar indeseable si uno de los dos colosos de Porto Alegre vence su compromiso.

El Galo jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors en Barranquilla, Colombia.

El Inter recibe el lunes al Vitória, que también busca alejarse del descenso. El mismo día, el Gremio visita al Santos de Neymar, deseoso de clasificar a la Libertadores 2027.

Programa de la 36ª ronda

Sábado

16:30 (de Paraguay): Palmeiras vs. Flamengo

17:30: Bahía vs. Coritiba

21:00: Chapecoense vs. Cruzeiro

Domingo

16:00: Athletico Paranaense vs. Remo

18:30: Fluminense vs. Mirassol

19:30: Bragantino vs. Vasco da Gama

Lunes

19:30: Inter vs. Vitória

20:00: Botafogo vs. São Paulo

21:00: Santos vs. Gremio

Miércoles

20:00: Atlético Mineiro vs. Corinthians

Clasificación

1. Flamengo 79 puntos

2. Palmeiras 73

3. Cruzeiro 63

4. Fluminense 60

5. Athletico Paranaense 54

6. Bahía 54

7. Atlético Mineiro 51

8. Santos 50

9. Bragantino 47

10. Vasco 47

11. São Paulo 44

12. Botafogo 42

13. Coritiba 42

14. Vitória 41

15. Mirassol 41

16. Corinthians 40

17. Inter 38

18. Gremio 38

19. Remo 32

20. Chapecoense 21

Descienden los cuatro últimos.