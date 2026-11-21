Dos goles de Maximiliano Meza, uno de penalti, contra el tanto de Diego Porcel para el local le permitió al ‘Rojo’ dirigido por el brasileño Jadson Viera seguir su camino en este torneo.

De esta manera, Independiente, séptimo de la zona A, se impuso ante Argentinos Juniors, segundo del grupo B, para sellar su pasaporte al cruce con Vélez Sarsfield, que el viernes en el comienzo de estos octavos de final venció por penaltis (3-1) a Belgrano de Córdoba luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y suplementario.

El otro cruce de este sábado fue también para un visitante porque Barracas Central se impuso a domicilio por 0-1 ante Defensa y Justicia con el tanto convertido por Norberto Briasco.

El próximo rival de Barracas Central saldrá del duelo que este domingo disputarán Rosario Central ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en una jornada que también tendrá otros dos juegos: River Plate-Lanús e Instituto de Córdoba-Huracán.

Los últimos dos partidos de esta primera instancia de eliminación directa se jugarán así: el lunes Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell’s Old Boys, y el miércoles Boca Juniors-Independiente Rivadavia.