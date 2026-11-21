Luis Enrique señaló que, a falta de las pruebas a las que se someta al jugador en las próximas horas, "es una lesión grave, está claro". "Es la vida de los jugadores profesionales de alto nivel y hay situaciones así cada jornada", añadió.

"Hay que aceptarlo. Seguro que se recupera bien y volverá más fuerte. He hablado con él", indicó el técnico del PSG, que ganó 2-3 al Niza y consolida su liderato.

"Está claro que es una lesión grave. Las pruebas determinarán exactamente cuál es la lesión, pero es grave", insistió Luis Enrique.

Doue se lesionó al borde del descanso al realizar un mal gesto con la rodilla derecha cuando pretendía proteger el balón. Fue retirado en camilla, con lágrimas en los ojos y síntomas de dolor, sustituido por Ferran Torres.