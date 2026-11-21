Los dos jugadores han sido distinguidos con este galardón, en sendos actos celebrados en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en el que se destacan aspectos como el respeto, el compañerismo, la deportividad, el esfuerzo y el juego limpio, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El presidente de la Agrupación de Veteranos, Juan Manuel Asensi, agradeció a los jugadores premiados por ser conscientes de que son "un punto de referencia para las nuevas generaciones de futbolistas y también para los niños y jóvenes de nuestra sociedad".

Con estos premios, la Agrupación reafirma su deseo de valorar a los futbolistas que, más allá de su rendimiento deportivo, son "un ejemplo de los principios y valores que forman parte de la identidad del FC Barcelona", según ha comentado el FC Barcelona en un comunicado.