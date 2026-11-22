Como ya ocurrió con el 1-2 al Atlético de Madrid antes del parón de selecciones, el Barcelona volvió a remontar este domingo, por 3-2 al Villarreal tras marcharse al descanso con un 0-2 en contra. Su capacidad de levantar dos marcadores adversos de forma sucesiva lo sostiene al frente de la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Carlos Espí volvió a surgir al rescate Del Real Madrid. Ha jugado 44 minutos en esta Liga, con tres goles que han sido decisivos para nueve puntos del conjunto blanco. Ya marcó en el 1-2 al Espanyol y en el 2-3 al Elche antes de anotar el 2-1 del triunfo de este sábado contra el Celta en el Bernabéu.

El Atlético de Madrid sumó su quinta victoria consecutiva como visitante en LaLiga EA Sports, al imponerse este domingo al Getafe en el Coliseum. El conjunto rojiblanco ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros en el campeonato. Sigue tercero.

Solo tres de los últimos nueve derbis ligueros entre el Sevilla y el Betis tuvieron ganador, por dos veces el conjunto verdiblanco y por una el rojiblanco, con seis empates entre sí, el último de ellos este sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con un gol de Kike Salas que significó el 1-1 en el minuto 91 del duelo.

El Athletic Club se mantenía invicto en su estadio de San Mamés durante sus últimos cinco duelos en casa hasta este viernes, cuando cayó contra el Espanyol. No caía como local desde el pasado 22 de agosto por 1-3 ante el Sevilla. El equipo de Edin Terzic ha ganado dos de las últimas ocho jornadas del campeonato.

Osasuna se reencontró con la victoria después de dos derrotas y un empate, al derrotar por 1-0 al Málaga con un gol de Ante Budimir. El conjunto andaluz aún no ha logrado el triunfo en esta Liga.

El Racing de Santander, ganador por 3-2 contra la Real Sociedad en El Sardinero, es el quinto mejor local de esta temporada en LaLiga EA Sports, con diez puntos en cinco encuentros en casa, con tres triunfos, un empate y una derrota. Sólo lo superan en ese sentido el Barcelona, el Real Madrid, el Betis y el Atlético de Madrid.

El Alavés reencontró la victoria tras ocho jornadas, con cinco derrotas y tres empates, hasta su triunfo de este sábado por 3-1 contra el Deportivo de A Coruña, que solo ha ganado uno de sus nueve encuentros más recientes en LaLiga EA Sports.

El Espanyol reafirmó su reacción, con su segunda victoria en las últimas tres jornadas, al imponerse el viernes por 0-1 al Athletic Club. El conjunto blanquiazul ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego desde la destitución de Manolo González. No ha encajado ningún gol en esa secuencia de tres encuentros.

El Valencia crece en LaLiga EA Sports, subido en su reacción visitante, con tres triunfos en sus últimas cuatro salidas, además de un empate. Este sábado se impuso por 0-1 al Rayo Vallecano. Antes doblegó por 0-1 al Elche y al Alavés. También igualó 2-2 contra el Racing de Santander en El Sardinero.