Dos goles del centrocampista Andrey Soto y uno del extremo cubano Luis Paradela, le dieron al Saprissa una cómoda victoria en su visita del sábado al campo del Pérez Zeledón, equipo que se encuentra en las últimas casillas de la tabla de clasificación.

Con este resultado, el 'monstruo morado', del entrenador Hernán Medford, se afianzó en el liderato con 34 puntos en 17 partidos jugados y buscará cerrar en la cima la fase regular el próximo fin de semana cuando reciba al Inter.

Al finalizar la fase regular los cuatro primeros se clasificarán a la etapa de semifinales. El líder tendrá la ventaja de cerrar sus series como local.

Al acecho del Saprissa se encuentra el Sporting del entrenador argentino Andrés Carevic, que con su triunfo de este domingo por 2-4 sobre el Inter se ubica en la segunda posición a un punto del líder.

Dos goles de Joshua Navarro, uno de marco Ureña y otro de Eduardo Pastrana sellaron la victoria del Sporting frente a un Inter que luchó todo el partido y que en algún momento soñó con la remontada cuando anotó en dos ocasiones para acercarse en el marcador.

El partido más atractivo de la jornada se jugará el lunes cuando el Alajuelense reciba al Cartaginés en la lucha por los primeros lugares de la tabla y en un preámbulo de la final de la Copa Centroamericana que ambos equipos disputarán en diciembre.

El Cartaginés (31 puntos), del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, necesita ganar para alcanzar al Saprissa en el liderato, mientras que el Alajuelense (29) buscará los tres puntos para asegurar el último boleto disponible a las semifinales.

El Saprissa, el Sporting y el Cartaginés ya amarraron su clasificación, por lo cual solo hay un boleto disponible que se lo pelearán el Alajuelense (29 puntos) y el San Carlos (27 puntos).

San Carlos perdió muchas posibilidades de conseguir el boleto debido al empate 2-2 que cosechó el pasado viernes en su visita a Escorpiones, uno de los colistas del certamen.

El que no levanta cabeza es el campeón vigente Herediano (15 puntos) que perdió por 2-1 con Puntarenas y que ya acumula 10 derrotas en los 17 partidos que ha jugado en el torneo.