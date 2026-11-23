Con la victoria, el Levante termina la jornada en decimoquinta posición y deja al Elche penúltimo.

Ya desde el inicio, el Levante tiró de ímpetu para imponer su presión y tratar de encerrar al Elche y a los cinco minutos rozó el gol con un disparo de Thiago Fernández dentro del área que salió desviado. Los ‘granotas’ no bajaron el pistón y siguieron poblando el campo rival. Con centros laterales, con pases a la espalda y con combinaciones en la frontal, el abanico del Levante era muy amplio, pero empezó a perder impacto.

El bajón del Levante lo aprovechó el Elche para empezar a tejer posesiones largas, aunque no era capaz de traducirlas en ocasiones. Con el ritmo totalmente caído, la noticia llegó en forma de lesión con la retirada del lateral derecho del Levante Jeremy Toljan tras una acción fortuita con Fer Niño. Justo después llegó la primera ocasión ilicitana con un lanzamiento de Lucas Cepeda lejos del área que pasó cerca del palo de la portería de Mathew Ryan.

Con el Elche más asentado y el Levante menos enchufado, las llegadas desaparecieron del partido. Solo un remate de cabeza de Thiago Fernández en el minuto 24 y un disparo de Iván Romero en el 37 llevaron algo de peligro a la meta de Dituro, pero la pelota no encontró portería en ninguna de las dos acciones. Al descanso, sin tiros a puerta.

El Elche buscó un cambio de dinámica nada más arrancar la segunda parte y el técnico Martín Anselmi dio entrada a Thomas Lemar en lugar de Osorio para reforzar el centro del campo, aunque el guion no cambió apenas. De hecho, la noticia volvió a llegar en otra lesión para el Levante. El lateral zurdo Manu Sánchez tuvo que abandonar el campo a los 55 minutos después de una caída en una jugada con Cepeda.

Como ocurrió en la primera parte, el Elche fue ganando protagonismo con el balón con el paso de los minutos y empezó a encerrar a su rival, aunque el gol llegó tras una acción individual. El lateral izquierdo Revivo llegó hasta la línea de fondo, recortó hasta en dos ocasiones para ganar metros dentro del área y conectar un disparo que sorprendió a Ryan justo pasada la hora de encuentro.

El gol del Elche obligó al Levante a recuperar la versión ofrecida en los primeros minutos y de nuevo con un centro lateral encontró su oportunidad más clara. El balón llegó a Roger Brugué, que tuvo tiempo de controlar y acomodar el balón cerca de la portería de Dituro, pero su remate salió por alto.

El técnico del Levante, Luís Castro, tiró de su arsenal ofensivo en busca del gol. Con 15 minutos por delante, Castro introdujo a los delanteros Etta Eyong y Petar Ratkov en una apuesta clara por el fútbol directo. Al Elche, totalmente encerrado, se agarró a su capacidad defensiva y a la posibilidad de cazar algún contraataque para sentenciar.

Y como viene siendo habitual esta temporada, el Levante volvió a tirar de épica para empatar. Era el minuto 88 cuando Jon Ander Olasagasti le sirvió en bandeja el gol a un Dani Requena que conectó un remate ante el que nada pudo hacer Dituro. Los ‘granotas’ salían del descenso y se lanzaron a por la victoria, aunque estuvieron a punto de perder el punto en la última acción del partido.

El Elche aprovechó la velocidad de Diang, que había entrado en lugar de Lemar, para tejer un contragolpe y para dejar solo a Redondo ante Mathew Ryan, pero Marc Santos se cruzó a última hora para frenar el balón y facilitarle la parada a su portero. Como con el gol de Requena, a los franjiverdes se les escapó la victoria ante un Levante que, una vez más, sobrevivía en las últimas acciones.

1 - Levante: Ryan; Toljan (Pérez, min.20), Mandi, Dela, Sánchez (Santos, min.55); Olasagasti, Rey (Ratkov, min.76), Requena; Brugué, Romero (Eyong, min.76), Fernández.

1 - Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo, Revivo (Barzic, min.80); Cepeda (Morente, min.80), Morcillo, Villar (Neto, min.65), Valera; Osorio (Lemar, min.45) (Diang, min.88), Niño.

Goles: 0-1, min.61: Revivo, min.61. 1-1, min.88: Requena.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso. Amonestó al entrenador Luís Castro (min.28), Mandi (min.39), Fernandéz (min.52) Rey (min.70) y Requena (min. 94) por parte del Levante, y a Redondo (min.84) por parte del Elche.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 18.260 espectadores.