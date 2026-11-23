El jugador español se hizo daño en un hombro durante el partido que su equipo empató el sábado contra el Newcastle United y no se entrenó este lunes con el resto de sus compañeros.

"Aún tenemos que hacer más pruebas, pero tiene buena pinta", dijo Arteta en rueda de prensa. "No podrá jugar contra el Dortmund, pero no parece muy grave. Con el dolor que mostró tras el golpe estábamos preocupados, pero parece que va a ser mejor de lo esperado. No va a tener que pasar por quirófano, lo que le hubiera dejado varios meses fuera", manifestó.

Sin Raya, ganador del Guante de Oro de la Premier League las tres últimas temporadas, Arteta tendrá que confiar en el también espñaol Kepa Arrizabalaga para defender la puerta del Arsenal este martes en la Liga de Campeones.