¿Casualidad o designio del destino?

La historia cuenta que el 16 de mayo de 1968 en el estadio Centenario de Montevideo, el Estudiantes de La Plata argentino consiguió su primera Libertadores al imponerse por 2-0 al Palmeiras brasileño en el partido de desempate, luego de haber ganado por 2-1 en casa y de haber caído por 3-1 en Sao Paulo.

Desde aquella época ha pasado mucha agua bajo el puente y de los 21 equipos que participaron en la edición de 1968, el torneo ha contado este año con el concurso de 47. Y ni qué decir del premio para el campeón. Mientras no hay registros de lo que se embolsó el Estudiantes dirigido por Oswaldo Zubeldía, en esta ocasión la Conmebol entregará 25 millones de dólares al ganador.

Y si ser el subcampeón puede resultar frustrante en lo deportivo, tiene un gran estímulo en lo económico, pues el equipo que así termine se asegurará un botín de 7 millones de dólares.

La Copa Libertadores es el torneo deportivo más exitoso de Suramérica y el que más dinero da: se calcula que en 2026 ha dispuesto de más de 220 millones de dólares para repartir entre los participantes, lo que supone un récord en materia financiera.

Asimismo, presenciar en directo la final del torneo ha cambiado de manera increíble. En 1968 la televisión llevó la señal a Argentina, Brasil y pocos países más que adquirieron los derechos, en cambio en 2026 la final tendrá una cobertura por TV y transmisión en directo que puede llegar a más de 170 países.

Otra clave en la Libertadores de este año es que se romperá la igualdad de títulos del torneo entre equipos de Argentina y Brasil, los dos gigantes del fútbol continental, que están empatados en 25. Si gana Estudiantes se quedará con la Copa por quinta ocasión y si es Palmeiras escribirá su nombre en el trofeo por cuarta vez.

De lograr la victoria, Estudiantes acabará con la hegemonía que ostentan los clubes brasileños desde 2019 cuando Flamengo le ganó la final a River Plate en la primera edición que decidió al campeón en partido único.

La del 28 de noviembre en el Centenario será la cuarta vez en que se midan por la Copa Libertadores Palmeiras y Estudiantes de La Plata, luego de las tres en la final de 1968.

En esta edición se han anotado 323 goles, para un promedio de 2,1 por partido. Palmeiras ha marcado 17 y Estudiantes, 12.

La Conmebol designó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela como juez principal. Estará asistido en las líneas por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. También son venezolanos el cuarto árbitro (Alexis Herrera) y el del VAR (Juan Soto).

Palmeiras nunca ha perdido un partido bajo el arbitraje de Valenzuela: suma 6 victorias y 1 empate. Estudiantes, entre tanto, registra 2 triunfos, 2 igualdades y 1 revés con el juez venezolano.

Un dato curioso es que ambos equipos ganaron por 1-0 en el partido más reciente que les dirigió Valenzuela. Fue en los cuartos de final de esta edición y mientras Palmeiras venció en la ida a Liga de Quito, Estudiantes derrotó en la vuelta a Corinthians.

¿Otra casualidad o un nuevo designio? El número 8 protagoniza esta final. El partido por el título se jugará el sábado 28 de noviembre y los dos aspirantes se medirán 58 años después de los tres duelos de 1968.