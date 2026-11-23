"Sabemos que nos espera un largo camino, hay mucho por hacer, pero por ahora vamos a disfrutar de este momento histórico que ya no es un sueño que parecía inalcanzable, hoy es una realidad y permitirá dejar un legado gigante para las nuevas generaciones", declaró en la página web de la FCRF el presidente de la entidad, Osael Maroto.

El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, aprobó este lunes por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

El proyecto de 2031 contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países y será el quinto que se dispute en América, después de que Estados Unidos albergara el torneo en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil el del 2027.

El del 2031 será el torneo más grande en la historia de la competición femenina, al incluir por primera vez a 48 selecciones, para un total de 104 partidos, explicó la FCRF.

Costa Rica ya había organizado en solitario dos mundiales femeninos de categorías menores: el sub-17 del año 2014 y el sub-20 del 2022.

"Esta será sin duda una gran oportunidad para posicionar el nombre de Costa Rica en el mundo entero", expresó Maroto, quien agradeció a la FIFA por aprobar la candidatura.

"Todo un equipo interdisciplinario de la Federación trabajó para cumplir los requerimientos que solicita la FIFA para un torneo mayor, y con gran alegría recibimos esta noticia", agregó el presidente de la FCRF.

La Federación informó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de partidos, la venta de entradas y la organización del torneo.

"Las cuatro federaciones trabajarán en conjunto con FIFA y Concacaf para garantizar que el impacto del torneo perdure mucho más allá de 2031, centrándose en el desarrollo de las futbolistas, la formación de entrenadores y la inversión en infraestructura", indicó la FCRF.