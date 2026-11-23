"Nosotros no analizamos al Barcelona como un grupo de futbolistas individuales, sino al equipo en su conjunto. Nuestra preparación se basa precisamente en eso y es que la fortaleza del Barcelona radica en el colectivo", señaló el defensa antes del encuentro que se disputará en Bakú en respuesta a la amenaza que representa el delantero español Lamine Yamal.

El internacional azerbaiyano añadió que "los grandes equipos no dependen de futbolistas concretos" y que "el Barcelona, como equipo, está compuesto por estrellas".

Admitió que para el Sabah jugar contra el equipo español es "un orgullo" y, en el caso de cada jugador, "un sueño", más aún si, como se espera, el estadio olímpico de Bakú (casi 70.000 asientos) estará lleno.

"Jugar contra un grande con las gradas llenas es una responsabilidad adicional. Pero todas esas emociones se olvidan cuando suena el pitido inicial. Desde ese momento te concentras sólo en el juego", dijo.

Dashdamirov admitió que "contra equipos tan fuertes es difícil mantener el estilo de juego", aunque se mostró convencido de que su técnico, el lituano Valdas Dambrauskas, será capaz de plantear un esquema en el que los futbolistas "sacarán lo mejor de sí mismos".

Recordó que el Sabah es un club fundado hace sólo nueve años y el hecho de que en tan poco tiempo esté disputando la Liga de Campeones demuestra "el gran trabajo que ha hecho en tan poco tiempo".

"Enfrentarse a equipos europeos tan grandes en Bakú ya supone cumplir con el plan. Pero, por supuesto, el miércoles nosotros también saltaremos al campo para lograr el mejor resultado posible. Si nuestros aficionados abandonan el estadio contentos, para nosotros eso ya significará que hemos cumplido con el objetivo", aseguró.

La expulsión ante el Viking del central sudafricano de 23 años Aden Maccarthy hará que Dashdamirov, de 27, sea probablemente titular en el centro de la defensa ante el equipo catalán, que suma tres victorias y una derrota en la competición, lo contrario que su rival, que únicamente sumó tres puntos de doce posibles ante el Slavia de Praga en Bakú (2-0).