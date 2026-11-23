"Mis recuerdos no son muy positivos en cuanto a partidos contra el Real Madrid. En el Bernabéu no he jugado, hubo obras. Los partidos contra el Real Madrid son difíciles, ya tengo experiencia en eso. Cuando juegas contra ellos tienes que darlo todo", añadió el lateral, que formó parte del Barcelona entre 2020 y 2022 y estuvo presente en tres clásicos que se saldaron con tres victorias para el equipo blanco.

"No tengo tanta comunicación con mis compañeros del Barcelona, a veces con Frenkie [de Jong], pero yo he jugado en el Barcelona, siempre quieres ganar al Real Madrid. Va a ser muy difícil, para todo hay una primera vez, y mañana sería la primera vez para nosotros, pero va a ser difícil", apuntó.

Restó importancia a su experiencia en España de cara a preparar el encuentro del martes: "Creo que todo el mundo puede ver en la televisión, porque en España se juega con un estilo muy particular con el balón, juegan muy bien. Va a ser difícil, pero creo que todo el equipo ya sabe cómo juegan los equipos españoles, más con el balón".

"Muy difícil. El Real Madrid es un club excelente, pero vamos a ver. No sabemos de antemano lo que va a pasar, jugamos bien contra el Liverpool y el Nápoles y tampoco fueron partidos fáciles. Vamos a ver lo que pasa mañana, es un partido abierto. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos y complicar el juego al Real Madrid", resumió.

El lateral estadounidense era duda para el encuentro del martes, tras tener que abandonar la concentración de su selección durante la ventana FIFA por lesión y disputar solamente la primera parte en el encuentro del fin de semana. Sin embargo, confirmó que se encuentra completamente recuperado para jugar.

Habló sobre su inclinación ofensiva: "No se me pide más a mí, yo tengo un enfoque más ofensivo en algunas ocasiones. Yo tomo la iniciativa, me baso en mi visión de juego. Mis compañeros saben cómo juego, tienen que anticiparse a eso, tenemos más ocasiones"

Reconoció que Cristiano Ronaldo y Kaká estaban entre sus jugadores preferidos del Real Madrid y elogió a Denzel Dumfries, que ocupaba su misma posición en el PSV y ahora está en el club blanco.

"Él [Dumfries] ha conseguido mucho en su carrera profesional, ha jugado bien en el Inter y ahora ha dado otro salto para estar aquí. Yo soy otro tipo de jugador, es un jugador bueno", declaró.

También tuvo elogios para Mbappé, a quien reconoció que elegiría para sentar en el banquillo si pudiera quitar a un jugador del Real Madrid; a Mourinho, de quien dijo que "tiene su propio estilo de jugar"; y a Vinícius, de quien destacó sus "grandes cualidades".

Terminó reconociendo que el Real Madrid está entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones: "Puede ser. El Real Madrid ha ganado muchos partidos seguidos, es verdad, creo que siempre están en el top tres de favoritos para ganar este torneo, lo ha ganado 15 veces".