El chileno Manuel Pellegrini se mide a su antiguo pupilo en el Manchester City inglés y actual técnico del Slovan, Yaya Touré, en un duelo al que llega con nueve puntos cosechados en las tres primeras jornadas por los cero que tiene en su casillero el conjunto eslovaco, sobre el papel el más asequible de los rivales que le quedan para aspirar a estar entre los mejores 24 como punto de partida para soñar con el 'top ocho'.

Con la sensación aún reciente de decepción tras el empate sobre la bocina en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (1-1), el Betis pasa página para encontrar su mejor versión europea tras la buena imagen dejada en su último partido ante el Borussia Dortmund alemán pese a la derrota por 2-1.

Con las bajas por lesión de Dani Ceballos y José Antonio Morante, Manuel Pellegrini afronta el duelo sabedor de la importancia, emocional, deportiva y económica, del pase a la siguiente ronda de la máxima competición continental, para lo que pondrá en liza un once competitivo y reconocible aunque con cambios respecto al duelo de máxima rivalidad.

El primero de ellos será la entrada en el mediocentro del uruguayo Facundo Bernal, quien podría estar acompañado por el colombiano Nelson Deossa, mientras que en la línea de tres mediapuntas podría tener opciones el argentino Giovani Lo Celso en el caso de que el chileno decida dar descanso a Isco Alarcón.

Otra variación podría estar también en el puesto de delantero centro, en el que el chileno podría dar el '9' de salida al cafetero Cucho Hernández, quien no dispuso de minutos en el derbi ante el Sevilla por estar aún en fase de puesta a punto tras salir de un lesión muscular.

Cucho Hernández responde al perfil versátil de delantero centro de Pellegrini en busca de soluciones en su ataque que, hasta el momento, no ha logrado ofrecerle el irlandés Troy Parrott, por lo que el chileno podría devolverle a la titularidad en un ataque en el que, por las bandas podría estar acompañado por el marroquí Ez Abde y Rodrigo Riquelme.

Enfrente, el Slovan Bratislava de Yaya Touré es el único equipo de la presente edición de la Liga de Campeones que aún no ha sumado ningún punto, con cuatro derrotas en cuatro encuentros, solo un gol a favor y 17 en contra que lo convierten, además, no solo en el más goleado del actual torneo, sino también en el más vulnerable desde el BATE Borisov en 2014-15, con 19 en los cuatro duelos iniciales de la máxima competición europea.

Pero no es solo este momento en la Champions del Slovan, el campeón de la liga eslovaca por octava campaña consecutiva y ahora segundo en la tabla a diez puntos del liderato, sino que viene de más atrás: entre el curso 2024-25, cuando también llegó a esta instancia del torneo, y el actual enlaza doce derrotas seguidas en la Liga de Campeones. Si cae con el Betis, igualará el récord negativo del Marsella de 2012 a 2020.

Ni siquiera en su estadio, ya sea a nivel europeo o nacional, se siente fuerte en este instante de la temporada. Ahora acumula seis encuentros sin ganar como local, con cuatro empates y dos derrotas.

El Stuttgart, por ejemplo, se impuso 0-3 allí, en su único choque hasta la fecha en casa de este curso en la Liga de Campeones. Los otros tres los ha jugado fuera: fue goleado por 4-0 por el Roma y el LASK y por 6-1 por el París Saint-Germain. Descriptivo. Es último en la tabla.

Su referencia es el goleador y capitán, Andraz Šporar, con siete goles en la actual campaña para el Slovan, que solo ha ganado dos de sus diez encuentros contra clubes españoles a lo largo de su historia, con dos empates y seis derrotas y que solo se ha adelantado una vez en el marcador en sus doce últimos partidos en la Liga de Campeones. En once ya caía al descanso.

Slovan Bratislava: Popovic; Matsuoka, Markovic, Bajric, Blackman; Pokorny; Barshegyan, Ibrahim, Martínez, Maros; y Sporar.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Deossa; Riquelme, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.