Según las últimas informaciones, se han vendido ya 62.000 entradas, cuando el coliseo de la capital azerbaiyana tiene un aforo de casi 70.000 asientos.

El encuentro ante el equipo español es, probablemente, el más 'grande' a nivel de clubes en la historia del fútbol azerbaiyano desde la independencia en 1991.

En la presente Liga de Campeones, el equipo caucásico derrotó en casa al Slavia de Praga (2-0) y cayó ante el Borussia Dortmund (1-2).

El club, fundado hace sólo nueve años, espera que al encuentro en Bakú -ciudad bañada por el mar Caspio que ha acogido numerosos eventos en los últimos años como la Fórmula Uno- acudan aficionados de 74 países del mundo, incluido el Cáucaso, Rusia, Asia Central y Oriente Medio.

El Sabah se enfrentará la próxima jornada a otro equipo español, el Villarreal, mientras que en enero recibirá al Nápoles y en la última jornada visitará al Arsenal.

El estadio donde se disputará el partido, en el que se esperan también unos 650 españoles, acogió la final de la Liga Europa en 2019 con victoria del Chelsea sobre el Arsenal (4-1) y cuatro partidos de la Eurocopa en 2020, que se disputó al año siguiente debido a la pandemia del coronavirus.