La derrota del Nashville se suma a la del Inter Miami en un inicio de 'playoffs' lleno de batacazos de los favoritos. El defensor del título cayó el sábado por 0-3 ante el Columbus Crew.

Cincinnati, que accedió a los 'playoffs' tras superar el jueves a domicilio al Orlando City de Antoine Grizmann, se plantó este domingo en el GEODIS Park de Nashville dispuesto a seguir dinamitando los 'playoffs' de la MLS.

El tanto visitante no tardó en llegar. En el minuto 7, presionado por tres jugadores del Cincinnati, el centrocampista local Patrick Yazbek devolvió un balón envenenado a su portero con tan mala fortuna que acabó introduciéndolo en su propia portería.

El autogol cayó como un jarro de agua fría sobre Nashville, que se topó además con un Cincinnati muy sólido en defensa, con una actuación destacada de su guardameta, Roman Celentano, elegido como el jugador más valioso del partido.

Esta primera fase se juega al mejor de tres partidos, por lo que tanto el Inter Miami como el Nashville se jugarán esta próxima semana su supervivencia en la temporada a domicilio, en las canchas del Columbus Crew y el Cincinnati, respectivamente.

A diferencia de Nashville e Inter Miami, los Vancouver Whitecaps, el mejor equipo en el Oeste de la temporada regular, sí cumplieron con su misión al imponerse por 2-0 al Real Salt Lake con goles del colombiano Edier Ocampo y del ecuatoriano Bruno Caicedo.

Y en Chicago, Charlotte derrotó al Chicago Fire por 1-2 con un gol del mallorquín Pep Biel en el duodécimo minuto del tiempo añadido. Antes, el polaco Robert Lewandowski había igualado el tanto inicial del israelí Liel Abada para los visitantes.