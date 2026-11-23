El despido llega después de la derrota en casa el domingo por 1-3 ante el Liberec que deja al equipo de la capital cuarto en la liga nacional, a trece puntos del líder, el Slavia, y eliminado del campeonato de copa.

Además, el Sparta sólo ha logrado una victoria en la Liga Europa, en la que ocupa el puesto 22 de los 24 con opciones de pasar a la siguiente fase.

El director deportivo del club, Tomas Rosicky, también ha llegado a un acuerdo con el Sparta para abandonar ese cargo, aunque no se descarta que siga en la entidad en otra función.

El sustituto de Rosicky es el exdefensa del Sparta y de la selección nacional Tomas Sivok, de 43 años.

Priske abandona su puesto un año y medio después de asumir las riendas del equipo por segunda vez en su trayectoria como técnico, aunque sin los resultados que obtuvo en su primera etapa (2022-2024), cuando ganó dos campeonatos de liga.

Sobre el sustituto de Priske, la prensa local especula entre el eslovaco Adrian Gula, ahora en el Riga, y el checo Ales Majer, entrenador del Mladá Boleslav.