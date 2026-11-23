El Washington Spirit, equipo de la delantera paraguaya Claudia Martínez, anunció este lunes la salida del entrenador español Adrián González, solo dos días después de perder su tercera final consecutiva en la liga de fútbol femenino de Estados Unidos (NWSL).

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El conjunto capitalino, que tuvo a la compatriota “Claudinha” en el banco de suplentes y estuvo liderado en el campo por la estelar Trinity Rodman, dejó escapar nuevamente el trofeo de campeón el sábado al caer en casa por 2-1 frente al Kansas City Current.

The Washington Spirit and Head Coach Adrián González have mutually agreed to part ways.



Thank you Adrián for your leadership and the success you’ve brought us over the past three seasons! pic.twitter.com/R4ZSAtqnzK — Washington Spirit (@WashSpirit) November 23, 2026

“González ha liderado al equipo con clase y profesionalismo, dejando una huella imborrable en este club”, reconoció en un comunicado la presidenta de Operaciones del Spirit, Haley Carter. “Todos creemos que es necesario un cambio de liderazgo para consolidar ese éxito y alcanzar nuestros objetivos deportivos a largo plazo”, añadió.

Una racha adversa en las definiciones

La derrota del sábado marcó la tercera final perdida de forma consecutiva por la franquicia de Washington. En las dos últimas definiciones, González estuvo al mando como entrenador principal, mientras que en la temporada 2024 había ejercido como asistente de su compatriota Jonatan Giráldez.