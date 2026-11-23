En el sorteo con 56 clubes no estuvieron Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad -vigente campeón- y Barcelona, los cuatro exentos al disputar la Supercopa de España y que se incorporarán en dieciseisavos.
Las eliminatorias de segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 1, 2 y 3 de diciembre a partido único.
Atlético Paso (2ª RFEF) - Sevilla (1ª)
Arosa (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)
Numancia (2ª RFEF) - Athletic Club de Bilbao (1ª)
Real Ávila (2ª RFEF) - Getafe (1ª)
Gimnástica Torrelavega (2ª RFEF) - Alavés (1ª)
Amorebieta (2ª RFEF) - Osasuna (1ª)
Reus Reddis (2ª RFEF) - Racing (1ª)
Portugalete (2ª RFEF) - Deportivo (1ª)
Europa (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)
Sestao River (1ª RFEF) - Villarreal (1ª)
Sant Andreu (1ª RFEF) - Eibar (1ª)
Mirandés (1ª RFEF) - Leganés (2ª)
Cultural (1ª RFEF) - Castellón (2ª)
Ponferradina (1ª RFEF) - Andorra (2ª)
Rayo Majadahonda (1ª RFEF) - Mallorca (2ª)
CD Extremadura (1ª RFEF) - Real Betis (1ª)
Zamora (1ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)
Coria (1ª RFEF) - Málaga (1ª)
Antequera (1ª RFEF) - Levante (1ª)
Real Jaén (1ª RFEF) - Valencia (1ª)
Sabadell (2ª) - Real Sporting de Gijón (2ª)
(2ª RFEF = cuarta categoría del fútbol español).