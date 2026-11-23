Endrick sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, pendiente de evolución, según informó el equipo blanco en un comunicado. El brasileño no estuvo presente en la última sesión de entrenamiento del equipo blanco este lunes. Tampoco el lateral Denzel Dumfries, pero el neerlandés sí que ha entrado en la lista.

La gran novedad de la convocatoria anterior, la presencia de Vinícius tras cumplir sus cuatro partidos de sanción, no es tal en el caso de la Liga de Campeones, ya que esa suspensión sólo se aplicaba a la competición doméstica.

El brasileño, mientras no pudo participar en LaLiga EA Sports por agarrar del pelo a Nathan Saliba, fue titular en todos los partidos que jugó el Real Madrid en la 'Champions', y Jose Mourinho confirmó en rueda de prensa tras ganar al Celta que volverá a serlo frente al PSV. "Para que no tengáis tanto que hablar ahora, voy a ser un chico malo y acabo ya con la historia: titular el martes", declaró entonces.

Mourinho también afirmó que había visto a sus jugadores "en sufrimiento físico" durante el partido, pero, a pesar de que sólo han transcurrido dos días, eso no se traduce en ausencias en la convocatoria para la Liga de Campeones. Todo apunta, eso sí, a que el portugués hará rotaciones entre los jugadores disponibles.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no están en la lista.

La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que se entrena con sus compañeros desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho y no está inscrito entre los jugadores del Real Madrid para la Liga de Campeones, por lo que no puede figurar.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el PSV Eindhoven la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella y Dumfries.

. Centrocampistas: Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.