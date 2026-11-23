En un comunicado publicado en su página web, la federación indicó que el espectador sufrió el paro durante el descanso del encuentro y recibió asistencia médica en las gradas del estadio.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia médica presentes en el lugar, finalmente se certificó el fallecimiento en el hospital. "En este momento de enorme dolor y pesar, la Federación Portuguesa de Fútbol se une a la consternación de la familia y los amigos de este aficionado», escribió.

Por su parte, el Torreense identificó al seguidor como Juvenal Santos, de 72 años y abonado del club.

«La familia del Torreense está de luto por la pérdida de uno de los suyos. Hoy, más que nunca, recordamos que el fútbol está hecho de personas, de emociones y de una pasión que nos une», escribió en sus redes sociales el actual campeón de la Copa de Portugal.

El partido, disputado en el Estadio Nacional de Jamor, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, terminó con la victoria del Benfica por 1-3.