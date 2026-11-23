En una jornada invernal, con presencia de gorros, guantes, abrigos y mangas largas, la plantilla llevó a cabo trabajo físico y táctico, además de series de partidos en campo de dimensiones reducidas, según informó el club blanco.

Las dos ausencias novedosas fueron las de Endrick y Denzel Dumfries, que trabajaron en el interior. El club blanco publicó un comunicado posteriormente anunciando que el delantero brasileño sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, mientras que todavía no se ha confirmado la dolencia del neerlandés.

Los de Jose Mourinho habían llevado a cabo este domingo una sesión de recuperación después de la victoria contra el Celta del sábado y, sin tiempo para celebrar la remontada, debieron centrarse en el compromiso de 'Champions'. Además, volverán a jugar en el Bernabéu por tercer partido consecutivo el sábado siguiente, en ese caso contra el Alavés.

No estuvieron tampoco en el entrenamiento los lesionados de larga duración Raúl Asencio, recuperándose de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, con una lesión grave de rodilla. Ambos entrenan en solitario en los campos de Valdebebas.

Sí participó en la sesión el francés Ferland Mendy, que trabaja con el equipo desde hace semanas, pero no ha entrado en ninguna convocatoria de Jose Mourinho. Tampoco lo hará en la del PSV, ya que no figura entre los inscritos en la lista del equipo blanco para la 'Champions'.

El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu para la quinta jornada de la Liga de Campeones. Los de Jose Mourinho acumulan un pleno de victorias en la máxima competición europea y, además, buscan el que sería su décimo triunfo consecutivo entre todos los torneos.