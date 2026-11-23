Lo Celso, que sufrió un golpe en la rodilla en la sesión del domingo en Sevilla, viajó este lunes a la capital eslovaca con la expedición verdiblanca y, en principio, tenía previsto probarse en esa última práctica en el estadio Tehelné Pole, aunque, al persistir las molestias, sólo asistió a la charla técnica previa sobre el césped y seguidamente se retiró a los vestuarios.

El internacional argentino está teniendo poco protagonismo esta temporada y, paradójicamente, en el encuentro frente al Slovan tenía serias opciones de ser titular por un posible descanso de Isco Alarcón y Pablo Fornals, además de por la lesión de Dani Ceballos, quien no entró en la convocatoria de 24 jugadores del técnico chileno Manuel Pellegrini.

En lo que va de campaña, por falta de ritmo o por distintas molestias, Lo Celso sólo ha jugado con el Betis 179 minutos en cinco partidos: 92 en tres de LaLiga, ante Villarreal, Barcelona y Celta; 76 en el choque de la Copa del Rey con el Navalcarnero; y 11 minutos en uno de la 'Champions', hace un mes en el triunfo por 1-0 contra el Feyenoord en el Estadio La Cartuja.