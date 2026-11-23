"El impacto que se busca en el Mundial femenino es tener más partidos en México. La propuesta contempla que nuestro país pueda albergar más del doble de los 13 partidos que recibió en el Mundial masculino de 2026. La FIFA dará a conocer las ciudades y los estadios anfitriones después de sus visitas técnicas", explicó la FMF en un comunicado.

El escrito de la Federación Mexicana se dio después de que la FIFA anunció la sede conjunta durante el Congreso Extraordinario que presidió Gianni Infantino.

La FMF también confió que tener este evento ayudará impulsar el gusto por el fútbol en las niñas y jóvenes, además de que potenciará la liga local.

"Más oportunidades para niñas y jóvenes. Desde su creación en 2017, la LIGA MX Femenil ha abierto más espacios para el talento mexicano. En 2025, 61 jugadoras debutaron en la competencia. La FMF busca que ver a las mejores futbolistas del mundo en casa inspire a más niñas a empezar a jugar y a seguir en el deporte", señaló el organismo.

El anuncio de esta sede conjunta llegó luego de que el pasado sábado la FMF ratificó su apoyo para que Infantino se mantenga como el presidente de la FIFA hasta el 2031.

"La Federación Mexicana de Fútbol ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031", señaló la Federación Mexicana de Fútbol que preside Mikel Arriola a través de un comunicado.

El verano anterior, México albergó por tercera vez en su historia la Copa del Mundo masculina gracias al respaldo de la FIFA, situación determinante para que la FMF confíe en que con Infantino a la cabeza el máximo organismo rector del fútbol a nivel mundial va en el rumbo correcto.

"Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al fútbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente", concluyó la carta de apoyo publicada por la FMF.

Para albergar el Mundial Femenino 2031, México propuso cuatro estadios: el Azteca, que ha sido tres veces mundialista; el Akron de Guadalajara, al occidente del país; el BBVA de Monterrey y el Territorio Santos Modelo, en Torreón Coahuila, ambos en la frontera norte.