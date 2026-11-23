La FIFA otorgó este lunes la sede del evento a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en un momento de crecimiento de la liga local, después de que la goleadora Charlyn Corral hubiese sido elegida como la mejor delantera del mundo y la centrocampista Jacqueline Ovalle recibiera el premio ‘Marta’ por el gol más bello del año.

Parece el empujón ideal para que México de el salto que necesita y regrese a los mundiales, lo cual conseguirá el próximo sábado, si derrota a Haití en los cuartos de final del Campeonato W de Concacaf.

A pesar de tener una liga sólida, por la que han pasado algunas de las mejores jugadoras del mundo, el equipo nacional no estuvo a la altura en los últimos años al quedar fuera de los mundiales y los Juegos Olímpicos, aunque eso empezó a cambiar con la llegada del seleccionador español Pedro López.

Con la filosofía de reconocer el talento, confiar en el trabajo y el compromiso, el entrenador hispano llevó a México a vencer a Estados Unidos por 2-0 en la Copa Oro 2024 en la que alcanzó la semifinal; además, ganó los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026.

Dar el salto de calidad con la clasificación al Mundial es el pendiente, que, de lograr, significará una nueva etapa para las mexicanas, empeñadas en también ganar un boleto a los Olímpicos de Los Angeles 2028, en el mismo torneo de Concacaf.

Si México le ganó en una competencia oficial a Estados Unidos, el mejor equipo del mundo; de conseguir su pase a Brasil 2027 supone que tendría todo para ser protagonista.

Para ello, López cuenta con una combinación de veteranas como Corral y la defensa Kenti Robles y jóvenes de la talla de la defensa Rebeca Bernal, del Manchester United; la centrocampista Ovalle, del Orlando Pride estadounidense; y la delantera Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro.

Sin embargo, el técnico español ha insistido en el trabajo de conjunto, con eso apuesta a vencer a Haití el sábado, y ganar en el siguiente partido el pase a los Olímpicos, para luego alcanzar al menos los cuartos de final en el Mundial.

Después empezará otro camino para México como una de las sedes del Mundial, con la curiosidad de ver si, como sucedió este año en el torneo masculino, el país tendrá sólo unos cuantos partidos, mientras Estados Unidos se lleva todos los importantes, o si habrá esta vez equilibrio.

En el Mundial 2031, México volverá a recibir a las mejores selecciones de fútbol del mundo 60 años después de haber sido sede de la primera Copa del Mundo, que FIFA no reconoce, aunque el presidente Gianni Infantino calificó de 'pioneras' a las mexicanas involucradas en aquella competición.