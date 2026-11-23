En el sorteo no estuvieron Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad -vigente campeón- y Barcelona, los cuatro exentos al disputar la Supercopa de España y que se incorporarán en dieciseisavos.

El único equipo de Primera División eliminado en la anterior ronda fue el Espanyol, que cayó con el Sestao River, campeón de la Copa Federación y que vuelve a enfrentarse a un equipo de máxima categoría, en este caso al Villarreal, en un duelo inédito en la competición.

El Athletic Club de Bilbao, ganador de 24 títulos, eliminó a El Prat en primera ronda y en esta segunda se medirá a un histórico como el Numancia, ahora en Segunda RFEF, frente al que espera no pasar apuros como le pasó al Betis contra el Navalcarnero en su estreno en la competición. Esta vez, el equipo verdiblanco que dirige el chileno Manuel Pellegrini se medirá al CD Extremadura, por lo que no tendrá un desplazamiento tan largo.

El Sevilla, otro 'Primera', tras superar al modesto Sporting de Hortaleza, de un barrio de Madrid, volará hasta La Palma, donde le espera el Atlético Paso, único equipo canario de Segunda RFEF en el sorteo tras eliminar en la anterior ronda al Córdoba.

El Celta de Vigo no saldrá de Galicia ya que se enfrentará en un derbi provincial al Arosa, que espera dar la sorpresa, igual que el Real Jaén contra el Valencia de Javier Aguirre, otro histórico de la competición que no atraviesa su mejor momento en la competición liguera.

Las eliminatorias de segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 1, 2 y 3 de diciembre a partido único.

Atlético Paso (2ª RFEF) - Sevilla (1ª)

Arosa (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)

Numancia (2ª RFEF) - Athletic Club de Bilbao (1ª)

Real Ávila (2ª RFEF) - Getafe (1ª)

Gimnástica Torrelavega (2ª RFEF) - Alavés (1ª)

Amorebieta (2ª RFEF) - Osasuna (1ª)

Reus Reddis (2ª RFEF) - Racing (1ª)

Portugalete (2ª RFEF) - Deportivo (1ª)

Europa (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)

Sestao River (1ª RFEF) - Villarreal (1ª)

Sant Andreu (1ª RFEF) - Eibar (2ª)

Mirandés (1ª RFEF) - Leganés (2ª)

Cultural (1ª RFEF) - Castellón (2ª)

Ponferradina (1ª RFEF) - Andorra (2ª)

Rayo Majadahonda (1ª RFEF) - Mallorca (2ª)

CD Extremadura (1ª RFEF) - Real Betis (1ª)

Zamora (1ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)

Coria (1ª RFEF) - Málaga (1ª)

Antequera (1ª RFEF) - Levante (1ª)

Real Jaén (1ª RFEF) - Valencia (1ª)

Sabadell (2ª) - Real Sporting de Gijón (2ª)

(2ª RFEF = cuarta categoría del fútbol español).